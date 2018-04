Aeroporto de Frankfurt tem 232 voos cancelados

A greve custou à Fraport um total de 3,5 a 5 milhões de euros, disse a empresa, acrescentando que perderá 5 milhões de euros por dia se todo o tráfego aéreo for cancelado. Porém, segundo um porta-voz da Fraport, Juergen Harrer, "tudo está evoluindo de maneira tranquila", apesar dos problemas nos voos. Harrer disse que o pessoal que tem substituído os grevistas está se ajustando bem às funções.

No momento, a Fraport busca apoio de pessoal em outros aeroportos internacionais, e está preparada para mais dias de paralisação, informou o porta-voz da operadora. No domingo, a Fraport informou que pretendia manter 50% dos voos programados na segunda-feira mesmo com a greve, além de pedir que os sindicalistas voltem à mesa de negociações. A operadora disse que não houve contato entre as duas partes no fim de semana. As informações são da Dow Jones.