Aeroporto de Guarulhos tem filas no embarque para os EUA Os passageiros que embarcam em vôos para os Estados Unidos na noite deste sábado enfrentam grandes filas no check-in do Aerporto Internacional de Guarulhos (SP). Das 15 aeronaves que deveriam decolar para os EUA, somente oito foram confirmadas pela Infraero. Muitas companhias aéreas, como a American Airlines, transferiram as conexões, que seriam feitas em Nova York, para outras cidades norteamericanas. O brasileiro Anderson Domingos teve seu vôo mudado de Nova York para Miami. Ele está indo para os EUA para assistir ao casamento de sua irmã, acompanhado da mãe e de outra irmã. Bastante tenso, Domingos disse que está torcendo para não ter problemas na volta, prevista para o dia 25. O vice-presidente mundial de after market da Dayko, John Purden, que chegou ao Brasil um dia antes dos atentados, para reuniões com executivos brasileiros, está retornando para sua casa em Miami. "Eu não sei o que esperar", afirmou o executivo da empresa que fabrica correias automotivas. Purden retornaria na sexta-feira em um vôo da Tam, mas só conseguiu confirmar sua volta com a American Airlines, no vôo 906, das 21h40. O executivo disse que apóia uma resposta militar dos EUA aos terroristas e que não tem medo de viver no país.