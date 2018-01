Aeroporto de Hamburgo é evacuado após 68 pessoas sofrerem reação a substância tóxica

Centenas de passageiros foram retirados do aeroporto Helmut Schmidt, de Hamburgo, na Alemanha, após cerca de 68 pessoas sentirem queimação nos olhos e dificuldades respiratórias. A reação teria sido causada por uma substância tóxica que supostamente se espalhou pelo sistema de ar-condicionado do local. Ao todo, nove pessoas precisaram ser hospitalizadas.

Após a interrupção de voos por cerca de uma hora e meia, o aeroporto voltou a operar normalmente por volta das 14h no horário local (11h em Brasília). Segundo o porta-voz da polícia de Hamburgo, Rene Schönhardt, não há evidências de que o incidente foi um ataque terrorista. Ele ressaltou que a principal pista no momento é uma lata de um spray de pimenta do tamanho de um batom, que, de acordo com os bombeiros, poderia causar danos a tantas pessoas apenas se colocada no sistema de difusão de ar do aeroporto.

Enquanto bombeiros examinavam o local, os passageiros tiveram que esperar em temperaturas negativas. A maioria das pessoas que sofreram com reações trabalhavam no setor de checagem, de acordo com a polícia. Os acessos ao aeroporto foram bloqueados durante as operações de segurança./Associated Press, AFP, Reuters e Washington Post