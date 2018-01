Aeroporto de Istambul é fechado após queda de pequeno avião; 4 ficam feridos 

ISTAMBUL - O aeroporto internacional de Istambul foi fechado ao tráfego aéreo nesta quinta-feira, 21, depois da queda de um avião particular que realizava um pouso de emergência, noticiaram veículos de comunicação turcos.

A aeronave, com quatro passageiros a bordo, havia reportado problemas e informou que devia pousar com urgência, noticiou a agência de notícias DHA.

Os passageiros ficaram feridos, mas conseguiram sobreviver ao incêndio do avião, segundo a emissora NTV.

A bordo estavam dois pilotos, um membro da tripulação e um passageiro, de acordo com a NTV, que não deu mais detalhes a respeito.

Segundo a emissora, o avião decolou do aeroporto com destino ao norte do Chipre, mas teve de voltar para um pouso de emergência. Imediatamente saiu da pista e começou a pegar fogo, de acordo com a NTV, que mostrou imagens da aeronave partida em duas e em chamas. / AFP