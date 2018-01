Aeroporto de Jalalabad é atacado por mísseis Atacantes não identificados dispararam hoje seis mísseis contra o aeroporto de Jalalabad, no Afeganistão, e o escritório do comando regional, sem deixar vítimas. Os mísseis foram lançados pouco antes do amanhecer de uma área ao sul de Jalalabad, que já abrigou a casa de Osama bin Laden e um grande campo de treinamento da Al-Qaeda, afirmou o inspetor-geral da polícia regional, Ajab Shah. O campo, conhecido como Fazendas Farmada, foi duramente bombardeado quando os EUA atacaram o Afeganistão em outubro e a maioria dos prédios e equipamentos foi destruída. As explosões de hoje estilhaçaram janelas e provocaram pequenos danos no aeroporto e no adjacente complexo do escritório do comando, segundo Shah. Ninguém foi preso em conexão com o ataque, mas uma busca no extremo sul de Jalalabad estava sendo realizada, acrescentou ele. "Inimigos do país" foram os responsáveis pela ação, acusou Shah. Jalalabad, 120 km a leste de Cabul, foi um bastião do Taleban e da Al-Qaeda antes de o governo islâmico ter sido removido no ano passado. Algumas pessoas da região conservadora ainda têm simpatias pelo Taleban.