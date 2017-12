Aeroporto de Los Angeles é evacuado Três terminais do aeroporto internacional de Los Angeles foram evacuados nesta quarta-feira após a descoberta no local de um pacote suspeito. Depois que centenas de passageiros tiveram que abandonar o local, a polícia informou tratar-se de um inofensivo instrumento de detecção de barulho deixado no lugar errado por algum funcionário. Imediatamente, o aeroporto foi liberado. A medida de segurança foi tomada um dia depois que o FBI emitiu um alerta máximo de segurança sobre possíveis ataques terroristas nos Estados Unidos.