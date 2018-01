Aeroporto de Los Angeles fechado por alerta de segurança O Aeroporto Internacional de Los Angeles foi fechado neste sábado por conta de uma possível violação de segurança e de um segundo incidente na estação de vistoria do terminal internacional, disse um porta-voz. Nenhuma informação foi divulgada até agora sobre o incidente no terminal internacional Tom Bradley, disse o porta-voz Harold Johnson. As autoridades também não explicaram qual seria a violação de segurança que levou ao fechamento dos terminais 6, 7 e 8. Os vôos não estão recebendo autorização para partir, mas as chegadas prosseguem normalmente, disse Paul Turk, porta-voz da Administração Federal de Aviação. Os passageiros que estão a bordo não foram retirados de seus aviões. O trânsito na área foi desviado.