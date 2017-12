Aeroporto de Newark é reaberto Depois de ficar fechado por mais de 33 horas, o Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey, foi reaberto nesta quarta-feira à noite. Foi deste aeroporto que partiu um dos aviões que colidiu contra uma das torres do World Trade Center na manhã de terça-feira. O aeroporto espera receber 18 aviões que foram desviados para outros lugares por causa do maior atentado terrorista da história mundial. Até às 23h30, no entanto, nenhum avião havia pousado em Newark. Segundo Steve Coleman, um porta-voz da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, entidade que administra o aeroporto, ainda não se sabe quando os vôos serão retomados em Newark. Em dias normais, o aeroporto costumava receber 1.400 vôos por dia e atender 90 mil passageiros.