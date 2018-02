Aeroporto de Santiago é reaberto parcialmente

Durante uma coletiva de imprensa, a presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse que o aeroporto foi reaberto para receber voos internacionais e que aviões da companhia nacional Lan Airlines aterrissarão ainda hoje.

A autoridade de aviação chilena disse que aeronaves de outras companhias aéreas aterrissarão em aeroportos no norte do país, assim como em Mendoza, na fronteira do Chile com a Argentina. Segundo a presidente, os passageiros serão transferidos para Santiago de ônibus.

Como o terminal de passageiros do Aeroporto de Santiago está danificado, eles serão recebidos em um terminal temporário, acrescentou Bachelet. A infraestrutura do aeroporto, incluindo pistas e sistemas de voos, não sofreram danos com o terremoto.

A companhia aérea pertencente ao governo da Argentina disse que poderia enviar um voo especial no final da tarde deste domingo para transportar 160 pessoas para Mendoza. Em comunicado, a Aerolíneas Argentinas informou que contratou ônibus para levar passageiros para a capital chilena. As informações são da Dow Jones.