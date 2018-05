Aeroporto de St. Louis reabre depois de tornado

"Não teremos o aeroporto mais bonito", disse o diretor do aeroporto,

Rhonda Hamm-Niebruegge, ao St. Louis Post Dispatch. "Mas teremos um aeroporto em operação. E isto é realmente uma coisa boa para nós."

Quatro voos da Southwest Airlines já pousaram no aeroporto neste domingo. Cinco pessoas foram hospitalizadas, na sexta-feira, depois que foram feridas por vidros, quando a tempestade arrancou o teto, portas e janelas do terminal principal. Foi emitido um alerta de enchente para a região, em face das pesadas chuvas. As informações são da Dow Jones, citando a AFP.