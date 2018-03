Aeroporto de Washington é reaberto com vôo para NY O Aeroporto Nacional Reagan, em Washington, voltou a funcionar esta manhã, após ter suas operações suspensas desde os ataques terroristas do dia 11 de setembro nos EUA. O vôo 650 da US Airways partiu da capital norte-americana com destino a Nova York, às 8h06 (de Brasília), sob forte aparato de segurança. O Secretário de Transportes dos EUA, Norman Mineta, que observava a saída do vôo, aplaudiu a decolagem. "É um grande dia", afirmou Mineta em uma breve entrevista. "Nós estamos agradecidos por ver a recuperação do espírito norte-americano e a disposição das pessoas em voar novamente", completou. O Reagan é o último aeroporto a ser reaberto nos EUA após os ataques terroristas do dia 11 de setembro e deve operar com cerca de um quarto de sua capacidade nas próximas semanas. Na preparação do vôo, os repórteres da Dow Jones observaram que parecia haver tantos seguranças quanto passageiros. O vôo para Nova York aparentemente transportou várias autoridades locais e estaduais, dispostas a mostrar sua confiança na segurança aérea.