Aeroporto do Cairo fica em alerta após bombas serem desativadas

CAIRO - O aeroporto do Cairo teve a segurança reforçada depois que duas bombas foram encontradas perto do saguão de desembarque e um explosivo caseiro explodiu no centro da capital egípcia nesta terça-feira, 3, disseram autoridades da área de segurança.

Segundo a agência de notícias estatal Mensa, o chefe da segurança do Cairo, Khaled Youssef, disse que o dispositivo colocado no centro do Cairo era uma bomba sonora e não deixou vítimas, mas fachadas de vários estabelecimentos comerciais e de casas próximas foram danificadas. A bomba, de fabricação caseira, foi colocada em um gerador de eletricidade.

As bombas no aeroporto foram detectadas com equipamentos eletrônicos no início da manhã e desativadas. Autoridades de segurança conseguiram identificar a pessoa que instalou os artefatos explosivos no terminal por meio das imagens das câmeras de segurança do aeroporto e já iniciou uma operação de busca, disseram fontes de segurança.

Militantes islâmicos que buscam derrubar o governo têm realizado diversos ataques a bomba contra soldados e a polícia desde que o Exército derrubou o presidente Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, em julho de 2013.

Na semana passada, o braço egípcio do Estado Islâmico reivindicou a autoria de ataques coordenados na Península do Sinai que mataram mais de 30 agentes de segurança. /EFE e REUTERS