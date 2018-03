Aeroporto é esvaziado na Suécia por explosivos em mala

ROMA - O aeroporto internacional de Gotemburgo-Landvetter, na Suécia, foi esvaziado nesta segunda-feira, 22, após traços de explosivo terem sido encontrados em uma bagagem abandonada.

A mala estava na área de embarque, que foi rapidamente esvaziada e cercada por policiais e pelo esquadrão antibombas. Segundo as autoridades suecas, é cedo para falar em uma "ameaça efetiva". As investigações ainda estão em curso.

No início de abril, o país já havia sido palco de um atentado, quando um usbeque de 39 anos matou quatro pessoas com um caminhão no centro da capital Estocolmo. / Ansa