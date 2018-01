Aeroporto internacional de Beirute sofre o quarto ataque A aviação militar israelense bombardeou nesta sexta-feira, pela quarta vez em 24 horas, o aeroporto internacional de Beirute e destruiu uma parte do ala Sul do edifício, segundo fontes militares. Um edifício pequeno situado em uma das pistas também foi atacado. Uma densa fumaça saiu do local atacado, próximo aos subúrbios do Sul de Beirute, que também foram Bombardeados. Este é o quarto ataque contra o aeroporto desde que Israel começou sua ofensiva contra o Líbano em resposta à captura de dois de seus soldados e à morte de outros oito em confrontos na fronteira com o grupo xiita Hisbolá na quarta-feira. O aeroporto foi construído no final da guerra civil libanesa (1975-90) e representa um investimento de US$ 600 milhões. As autoridades libanesas enviaram os aviões da companhia aérea nacional Middle East Airlines aos aeroportos de Amã e Larnaca para evitar sua destruição nos bombardeios israelenses. Os subúrbios do Sul de Beirute foram bombardeados nesta sexta-feira em duas ocasiões pela aviação e a marinha israelenses, deixando pelo menos três mortos e 50 feridos.