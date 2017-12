Aeroporto londrino é fechado após descoberta de bomba; da 2ª Guerra O aeroporto internacional de Londres foi fechado na manhã desta quinta-feira após a descoberta de uma bomba aparentemente datada da 2ª Guerra Mundial (1939-45) em suas proximidades, informou uma porta-voz da Polícia Metropolitana. A suspensão durou cerca de três horas. A bomba foi encontrada nesta manhã em Canning Town, no leste da capital britânica, por trabalhadores de uma construção localizada a 2,4 quilômetros do aeroporto. Os serviços ferroviários da região também foram suspensos. "A área está fechada", afirmou a porta-voz do aeroporto, Jenny Lloyd, que não disse se o artefato foi destruído. O Serviço Nacional de Tráfego Aéreo informou que alguns vôos acabaram decolando do aeroporto após o primeiro alerta de bomba, mas depois do meio-dia (8h de Brasília) o terminal aéreo foi fechado. Em maio uma outra bomba da 2ª Guerra foi encontrada na foz do rio Mersey, no noroeste da Inglaterra, o que obrigou as autoridades a reterem os passageiros e tripulantes de duas embarcações que estavam no local. A bomba foi levada a águas profundas para ser explodida. A área em que a bomba desta quinta-feira foi descoberta foi amplamente bombardeada durante a 2ª Guerra Mundial.