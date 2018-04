Aeroporto londrino reabre depois de acidente O Aeroporto da cidade de Londres foi reaberto hoje para pousos e decolagens um dia depois de o trem de pouso dianteiro de uma aeronave com 71 pessoas a bordo ter se soltado no momento do pouso. O incidente ocorreu na noite de sexta-feira e a causa do problema com o trem de pouso ainda não é conhecida pelos investigadores. Os 67 passageiros e quatro tripulantes saíram do avião, um Avro 146-RJ100 operado pela British Airways, por escorregadores de emergência. O serviço ambulatorial de Londres informou que quatro pessoas foram atendidas com ferimentos e uma delas teve de ser levada a um hospital próximo. As informações são da Associated Press.