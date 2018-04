Aeroportos da Rússia reforçam medidas de segurança após atentado

MOSCOU - O órgão de segurança de transportes da Rússia, o Rostransnadzor, anunciou nesta segunda-feira, 24, que todos os aeroportos do país foram instruídos a reforçar as medidas de segurança nos terminais, incluindo a revista de passageiros nas entradas dos locais.

As instruções são dadas no mesmo dia em que um aparente atentado terrorista matou ao menos 35 pessoas no aeroporto de Domodedovo, o mais moderno da Rússia. O ataque elevou os alertas de terrorismo e fez o governo deslocar a polícia de Moscou para outros terminais e para as estações de metrô.

"Medidas urgentes para prevenir ataques terroristas em complexos de transporte devem ser tomadas", anunciou o Rostransnadzor nesta segunda, segundo a agência de notícias russa RIA Novosti.

Os sistemas de transporte da Rússia são constantes alvos de rebeldes islâmicos do Cáucaso. Em 2004, dois homens entraram em dois aviões e detonaram seus explosivos, matando 90 pessoas. O ano passado, duas mulheres-bomba realizaram um atentado no metrô de Moscou e mataram 39 pessoas.