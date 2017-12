Aeroportos de Nova York são reabertos A Administração Federal de Aviação dos EUA reabriu todos os aeroportos metropolitanos de Nova York, informam as cadeias de televisão norte-americanas. Os três grandes aeroportos de Nova York - Kennedy, LaGuardia e Newark- operaram alguns vôos ontem, mas foram abruptamente fechados quando o FBI deteve para interrogatórios pelo menos 10 pessoas de origem do Oriente Médio. Apurou-se que os detidos não tiveram qualquer relação com os ataques. As informações são da Dow Jones.