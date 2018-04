Aeroportos de Paris fecham por causa do mau tempo

Os aeroportos Charles de Gaulle e Orly, em Paris, fecharam por causa da previsão de que a capital francesa será atingida por ventos de até 120 km/h na noite desta segunda-feira. Os voos devem permanecer suspensos das 20h (17h de Brasília) até as 8h (5h de Brasília) da manhã de terça-feira. A meteorologia prevê que a área francesa mais afetada será a costa Atlântica, embora todo o país esteja em alerta. Mas a tempestade esperada não deve ser tão forte como a de 14 de janeiro, que matou 11 pessoas e causou inúmeros prejuízos. O mau tempo também afetou o sistema de balsas no norte da França. Os serviços entre a região da Bretanha e as ilhas próximas foram suspensos, de acordo com os operadores Oceane e Penn Ar Bedd. A estreia da linha entre Roscoff e Plymouth, no sul da Inglaterra, também foi adiada. A marinha francesa colocou três navios em alerta para auxiliar eventuais embarcações que enfrentem problemas. Foram montadas barreiras com sacos de areia em áreas da costa onde há risco de enchentes. As fortes chuvas que caem no Reino Unido também deixaram em alerta as autoridades locais. Os britânicos enfrentaram a pior nevasca em 18 anos na semana passada e meteorologistas preveem mais neve na região do País de Gales e das Midlands. As montanhas da Escócia também devem enfrentar outra noite gelada. No domingo, a temperatura chegou a -18C°, a mais baixa desde janeiro de 2003. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.