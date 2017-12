Aeroportos dos EUA estão fechados Todos os aeroportos dos Estados Unidos foram fechados e os vôos suspensos. Em vários locais do país, grandes edíficios estão sendo evacuados. As estações de trens e metrô de Nova York também foram fechadas. As comunicações na cidade estão funcionado precariamente. Os feridos estão sendo atendidos nas ruas do centro financeiro da cidade, que está coberto por uma grossa camada de poeira causada pela queda de uma das torres do World Trade Center.