Aeroportos europeus começam a reabrir, mas voos são cancelados

O aeroporto de Heathrow abriu no domingo somente para chegadas

Milhares de passageiros de voos internacionais estão presos na Grã-Bretanha e em outros países europeus por causa do mau tempo.

Após permanecer fechado por toda a noite de sábado, o aeroporto de Heathrow, em Londres, reabriu neste domingo para a chegada de voos. Poucos aviões form autorizados a decolar.

O aeroporto de Edimburgo, na Escócia, também reabriu na tarde deste domingo somente para a saída de voos.

Centenas de passageiros tiveram que passar a noite em Heathrow e no aeroporto de Gatwick por causa do cancelamento de voos.

O tráfeco nas rodovias do Reino Unido também foi afetado e estradas de ferro foram fechadas. Espera-se que a neve atinja até 20 centímetros nas áreas afetadas.

Durante a noite de sábado, as temperaturas ficaram em torno de cinco graus negativos, com picos de 19 graus abaixo de zero e algumas localidades.

Em algumas estradas do país as filas de carros chegaram a durar oito horas. Mais de 80 carros foram abandonados.

Cancelamentos

Os principais aeroportos do Reino Unido devem reabrir neste domingo para uma pequena quantidade de voos.

Mais cancelamentos e atrasos são esperados para a próxima segunda-feira.

O aeroporto internacional de Belfast, a capital da Irlanda do Norte, reabriu neste domingo após a maior nevasca a atingir o país em 25 anos.

O maior aeroporto da Alemanha, em Frankfurt, permaneceu aberto neste domingo, mas teve centenas de voos cancelados.

Uma forte nevasca no norte da França também causou interrupções em voos e trens. Um quarto dos voos dos aeroportos Charles de Gaulle e Orly foram cancelados.

Na Toscana, norte da Itália, o aeroporto de Florença foi fechado por causa da neve.

O aeroporto de Schiphol, em Amsterdam, está aberto, mas teve cerca de 30 voos cancelados porque outros aeroportos estão fechados.