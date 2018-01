Aeroportos JFK, La Guardia e Newark são reabertos A Administração de Aviação Federal dos EUA (FAA, sigla em inglês) liberou as aterrissagens nos três principais aeroportos de Nova York, de acordo com a rede de televisão CNN. Os aeroportos - John F. Kennedy, La Guardia e Newark Internacional - foram fechando logo após a queda do vôo 587 da American Airlines no bairro do Queens. Além disso, a CNN informou que a FAA também começou a liberar decolagens dos aeroportos de La Guardia e Newark.