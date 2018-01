Afastado chefe da polícia antinarcóticos da Colômbia O chefe da força policial antinarcóticos da Colômbia foi afastado de suas funções hoje, depois do desaparecimento de milhões de dólares de fundos dos Estados Unidos para a luta contra as drogas. A ampliação do escândalo, que já levou à suspensão de parte da ajuda dos EUA para o aliado-chave de Washington na guerra contra as drogas e ao afastamento de seis oficiais de polícia, agora provoca a queda do homem que personificava os esforços antidrogas - o general Gustavo Socha. O chefe da Polícia Nacional, general Ernesto Gilibert, afirmou que Socha estava sendo transferido para uma unidade policial que oferece segurança a homens públicos. Gilibert disse que Socha não esteve pessoalmente envolvido em qualquer irregularidade, e o chamou de "um homem honesto, um homem transparente". Mas Socha tinha de ser afastado para dar "transparência" à investigação sobre as verbas desaparecidas. Na quinta-feira, a Embaixada dos EUA anunciou que estava suspendendo parte da ajuda para a polícia antinarcóticos, depois de ter descoberto, há dois meses, que "uma significativa quantidade de dinheiro" estava desaparecida. Autoridades dos EUA e colombianas têm se recusado a especificar a quantia envolvida, ou discutir detalhes da investigação em curso. O jornal El Tiempo, de Bogotá, citando fontes próximas às investigações, divulgou que US$ 2 milhões em fundos americanos desapareceram, aparentemente usados para pagar a empresas fantasmas por produtos como combustível, água, veículos e peças. A Embaixada dos EUA garantiu que a confiança de Washington na polícia antinarcóticos da Colômbia continua "inabalada", apesar da perda dos fundos. "Esse tipo de incidente pode ocorrer em qualquer organização", considerou a embaixada num comunicado, acrescentando esperar que a ajuda seja plenamente retomada uma vez que os envolvidos sejam responsabilizados. O general Jorge Linares, atual chefe de operações da Polícia Nacional, assumirá o posto de Socha. A polícia antinarcóticos da Colômbia tem recebido centenas de milhões de dólares em ajuda americana nos últimos anos, a maior parte para ser usada na fumigação aérea de plantações ilegais. Washington destinou nos últimos dois anos US$ 1,7 bilhão para instituições policiais, militares e civis para operações antidrogas. A polícia ficou com 15% da assistência. A administração Bush está disposta a ampliar a ajuda, a fim de permitir que a Colômbia combata guerrilheiros esquerdistas que seriam financiados com dinheiro proveniente do tráfico. A Colômbia é o principal fornecedor de cocaína e uma grande fonte da heroína vendida nos EUA.