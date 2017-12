Afastado padre acusado de abusar de noviças nos EUA Um padre católico acusado de molestar jovens que estudavam para se tornar freiras está impedido de realizar os sacramentos e de executar outros deveres sacerdotais, anuncia a Arquidiocese de Boston. Robert V. Meffan supostamente se apresentava às noviças como ?a segunda vinda de Cristo? e as incitava a se tornarem ?noivas de Cristo?. Ele já havia sido afastado em 1993, quando as primeiras acusações surgiram. Os fatos teriam ocorrido nos anos 60. A arquidiocese emitiu nota informando que, desde 20 de maio, Meffan ?não é mais um padre?. O porta-voz, reverendo Chrstopher Coyne, não informou se Meffan havia sido expulso do sacerdócio ou se pedira para sair.