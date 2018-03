Afegã de rosto mutilado ganha novo nariz A jovem afegã Aesha Mohammadzai, que há três anos teve as orelhas e o nariz decepados ao tentar escapar de um casamento abusivo - e cuja foto saiu na capa da revista Time - reapareceu na quarta-feira. Na TV, exibiu seu novo nariz, feito com pele de sua própria cabeça e uma prótese de silicone. "Estou muito feliz com meu rosto novo", comemorou.