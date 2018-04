Afegã usa vídeo de casamento em processo contra o marido

Uma afegã que se casou com um médico do Exército indiano há dois anos está processando o marido por bigamia usando o vídeo do casamento como prova. Sabra Ahmadzai, 20 anos, trabalhava como tradutora de hindi em um hospital de Cabul quando conheceu o marido, o major Chandrashekhar Pant. "Estávamos juntos (casados) há 15 dias quando ele foi transferido de volta para a Índia", disse. "Ele prometeu voltar com os pais (para o Afeganistão) e partiu. Em seis meses ele me ligou apenas três vezes e, no último telefonema, ele me disse que eu era jovem e poderia me casar de novo e também disse: 'Tenho dois filhos e uma esposa de um casamento anterior'." No vídeo do casamento, Ahmadzai é mostrada vestindo branco, junto com Pant, caminhando por um templo, cortando o bolo de casamento e participando dos rituais do casamento islâmico. Ahmadzai afirmou que esperou dois anos para que o marido voltasse para o Afeganistão, mas os comentários e perguntas dos vizinhos ficaram insuportáveis. Desde novembro de 2008 ela está na Índia, onde pretende processar o marido. O casamento com um estrangeiro ainda é um tabu no Afeganistão. Mas Sabra Ahmadzai afirmou que decidiu se casar com Pant depois de ele ter se convertido ao islamismo e de sua família ter dado a permissão. Ahmadzai já se encontrou com Pant no hospital da pequena cidade de Pithoragarh, na Índia. Ela afirmou que seu marido ficou surpreso ao vê-la. "Disse a ele que lhe daria três opções: 'Quando uma garota se casa, ela vai viver na casa do marido, então eu vou viver com você e sua família aqui na Índia, ou você e sua família virão comigo para o Afeganistão'." "'E se você não está satisfeito com nenhuma destas duas opções, então pelo menos venha ao Afeganistão e me dê o divórcio em frente ao mesmo clérigo e das mesmas pessoas (que participaram do casamento)'", afirmou Ahmadzai. Ahmadzai está recebendo apoio de estudantes locais e agências não governamentais. Com esta ajuda, ela já registrou uma queixa na polícia e está em Nova Déli, pois bigamia é ilegal na Índia. O advogado de Ahmadzai, Ravindra Garia, afirmou que ela tem um bom caso contra o major. "Sabra está aqui, existem CDs com o vídeo do casamento dela e ela tem um certificado de casamento, que é prova documental de que este casamento ocorreu", disse. Mas, segundo a polícia local, Pant afirmou que sua imagem no vídeo de casamento foi forjada. "Chandrashekhar Pant nega que tenha ocorrido uma cerimônia de casamento e acredita que estas imagens são, na verdade, uma montagem", disse o superintendente da polícia de Pithoragarh, PS Rawat, à BBC. O comandante do Exército indiano, o general Deepak Kapoor, afirmou que, se o major for considerado culpado, os militares vão tomar suas providências. "Se o inquérito revelar que um integrante do Exército é culpado, automaticamente é possível aplicar medidas disciplinares. O Exército não acredita na filosofia de proteger o responsável por qualquer tipo de irregularidade, corrupção ou crime", afirmou. Mas, o general Kaapor afirmou que o Exército fez sua própria investigação e descobriu algumas "dicotomias" entre os registros militares e o que Ahmadzai afirmou em sua queixa à polícia. "A dicotomia vem do fato de o casamento ter ocorrido em dezembro. Nossos registros, segundo os detalhes do oficial na missão no Afeganistão, mostram que ele estava lá de janeiro a novembro", disse. Sabra Ahmadzai afirmou que vai continuar com o processo, mesmo que isso dure anos. "Aprendi que você não deve se casar com alguém de fora de sua comunidade e se você fizer isso, então você precisa perguntar e ser cuidadosa", disse. Ahmadzai afirmou que quer voltar ao Afeganistão e abrir uma ONG para ajudar outras mulheres afegãs exploradas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.