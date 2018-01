Afeganistão adia eleição em meio à onda de violência Em meio a uma crescente onda de violência, as eleições gerais previstas para setembro no Afeganistão serão adiadas devido a uma "disputa entre autoridades eleitorais e partidos políticos", disse nesta quarta-feira um alto funcionário da administração afegã à Associated Press. Farooq Wardak, um alto funcionário do tribunal eleitoral afegão, disse que o grupo não conseguiria chegar a um acordo até sexta-feira, "último dia do prazo para que o governo consiga realizar eleições em setembro".