Afeganistão adia eleições para setembro O presidente Hamid Karzai anunciou neste domingo que adiou para setembro as primeiras eleições nacionais pós-Taleban do Afeganistão, e as Nações Unidas pediram que ele use o tempo extra para desarmar senhores da guerra locais que seriam uma ameaça a uma votação livre e justa. Líderes dos EUA já avaliavam que seria necessário o adiamento da votação porque autoridades, forças de segurança e candidatos não estavam suficientemente preparados para a imensa tarefa de registrar 10,5 milhões de eleitores afegãos a tempo para a votação marcada para junho, em meio à violência que ainda envolve o país. ONU apóia O representante especial da ONU no Afeganistão, Jean Arnault, aplaudiu a decisão, dizendo que ela dará tempo à Otan para expandir suas operações de paz para além da capital, Cabul. Arnault também pediu ao governo afegão para garantir condições de competitividade para os desafiantes de Karzai. Mesmo com três meses extras, o governo do Afeganistão e as Nações Unidas enfrentam imensos desafios logísticos e de segurança. Até agora, a ONU registrou apenas 1,6 milhão de eleitores, todos de centros urbanos. Registrar eleitores Ainda não está claro como os funcionários da ONU tentarão implementar um esforço planejado para maio para registrar mais de outras 8 milhões de pessoas com direito ao voto - especialmente em províncias remotas, onde o governo de Karzai tem pouca autoridade e o temor da violência é grande. O governo afegão havia dito no sábado que irá desarmar 40.000 milicianos afegãos e confiscar armas pesadas em todo o país até a votação e, assim, reduzir o risco de intimidação eleitoral. Taleban Um porta-voz Taleban disse que o adiamento foi "uma humilhação e uma derrota" para Karzai e seus apoiadores americanos, e afirmou que haverá fraudes na eleição. "Eles querem desviar a atenção dos afegãos da importância da jihad (guerra santa)", disse Hamid Agha à Associated Press numa entrevista por telefone. Mais de 200 pessoas já foram mortas este ano em todo o país, incluindo trabalhadores humanitários e empregados do governo, assim como milicianos locais e estrangeiros e soldados afegãos.