Afeganistão busca formas de acabar com cultivo do ópio O presidente Hamid Karzai disse nesta quinta-feira que o Afeganistão terá de oferecer cultivos alternativos a plantadores de papoula para que se possa erradicar a produção de ópio que, segundo estimativas de autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU), será de 2.500 toneladas este ano. O número coloca o país destroçado pela guerra entre os maiores produtores do mundo, possivelmente a maior nação exportadora de ópio. A estimativa seria um grande aumento em comparação com 2001, quando o país produziu 185 toneladas de ópio sob o antigo regime Taleban, de acordo com o Programa Internacional de Controle de Drogas da ONU. A produção em 2000 foi de 3.276 toneladas, antes de o Taleban proibir o cultivo de papoula. Karzai pediu à comunidade internacional para ajudar a erradicar o tráfico de ópio, que estaria ameaçando a estabilidade de seu governo e prejudicando o crescimento econômico. "A vitória nessa guerra é vital não apenas para o povo do Afeganistão, mas também para toda a comunidade internacional", disse Karzai num comunicado lido em seu nome no início de uma conferência de controle de narcóticos em Cabul. Mas Karzai afirmou que é vital oferecer cultivos alternativos aos plantadores. Muitos fazendeiros se apóiam fortemente na venda de ópio para alimentar suas famílias. "Eles precisam ver a evidência física nos campos, que somos capazes de oferecer outros meios para eles melhorarem suas vidas", disse Karzai. O representante especial da ONU para o Afeganistão, Lakhdar Brahimi, afirmou que o desafio de erradicar a produção de ópio era "assombroso", uma tarefa de longo prazo. A produção de papoula cresceu dramaticamente depois que os Estados Unidos derrubaram o governo taleban no ano passado.