Afeganistão comemora chegada do ano-novo As comemorações do ano-novo afegão começaram na manhã desta quinta-feira em Mazar i Sharif, principal cidade ao norte do Afeganistão, com a presença do presidente do governo de transição afegão, Hamid Karzai. Milhares de pessoas vindas de várias partes do país, em especial de Cabul, reuniram-se na praça Arangah-i-Azrati, onde fica a mesquita. Durante sete dias, peregrinos vão se concentrar em volta da mesquita, sobretudo os doentes, que esperam conseguir a graça da cura. A festa de ano novo, o Nauruz, vem da antiga Pérsia, da religião monoteísta de Zarathustra, que precedeu o Islão no Afeganistão e Irã.