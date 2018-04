Afeganistão condena morte de soldados em ação da Otan

O Ministério da Defesa afegão condenou o incidente. Um comunicado da pasta confirmou que a força conjunta de soldados afegãos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) enfrentou outra unidade militar afegã, perto das 3 horas (hora local), na província de Wardak, no leste do país.

A Otan lamentou as mortes e anunciou uma investigação do fato. O Ministério da Defesa afegão exigiu que os responsáveis sejam julgados.

Na sexta-feira, um tradutor afegão matou dois soldados norte-americanos, em um posto de combate em outro ponto da província de Wardak, segundo um funcionário da Otan. Em seguida, um soldado norte-americano matou o

intérprete, afirmou a fonte, que pediu anonimato. Não foi esclarecido o motivo para o tradutor atacar os soldados.