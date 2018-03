Afeganistão: conservadores bloqueiam direitos femininos Parlamentares conservadores bloquearam uma lei cujo objetivo é proteger as liberdades das mulheres, alegando que partes dela violam princípios islâmicos, disse um legislador afegão. O fracasso mostra o quão tênues permanecem os direitos das mulheres anos após a derrubada do regime linha-dura do Taleban.