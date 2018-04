Afeganistão desiste de proibir empresas de segurança O governo do Afeganistão voltou atrás em sua decisão de dispensar todas as empresas de segurança privada que atuam no país e proibir seu funcionamento. O gabinete do presidente Hamid Karzai informou que as empresas "que fornecem segurança a embaixadas, residências diplomáticas, bases de forças internacionais e depósitos podem continuar operando dentro desses limites", inclusive transportando diplomatas. As informações são da Dow Jones.