Afeganistão detém dez suspeitos de assassinato de chineses Autoridades afegãs responsáveis pela investigação do assassinato de 11 chineses no norte do país detiveram dez pessoas, e encontraram evidências de que um renegado senhor da guerra procurado pelos Estados Unidos teve envolvimento com o massacre, disseram hoje funcionários do governo. As autoridades afegãs também ofereceram recompensa equivalente a cerca de R$ 30.000 por informações que levem à captura dos responsáveis pelo mais sangrento atentado contra civis estrangeiros no Afeganistão desde a queda do regime fundamentalista islâmico Taleban, no fim de 2001. Seis pessoas foram detidas hoje na província de Kunduz, cerca de 250 quilômetros ao norte de Cabul. Outras quatro já haviam sido presas ontem na vizinha Baghlan, disse o general Mohammed Daoud, comandante da polícia de Kunduz. De acordo com ele, há indícios de envolvimento de soldados leais ao senhor da guerra Gulbuddin Hekmatyar, um ex-primeiro-ministro afegão que aliou-se ao Taleban e à rede extremista Al-Qaeda depois da invasão do Afeganistão por forças estrangeiras, no fim de 2001.