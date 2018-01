Afeganistão deverá eleger presidente em outubro As eleições presidenciais no Afeganistão poderão ocorrer na primeira quinzena de outubro, enquanto as legislativas devem ser adiadas, segundo o porta-voz do presidente afegão Hamid Karzai, que tem grandes chances de permanecer no poder. A declaração foi feita após uma reunião de Karzai com a Comissão Eleitoral, para definir a data das eleições, adiadas pela segunda vez desde a queda do regime taleban. A última mudança trata-se de uma questão legal, pois as eleições devem ser convocadas com pelo menos 90 dias de antecedência.