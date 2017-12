Afeganistão diz que aceita forças de paz no país O governo interino do Afeganistão disse que aceita a presença de 5 mil homem da Força Internacional de Paz no país, informou o ministério da Defesa. O acordo formal deve ser fechado esta noite em Cabul. O acordo foi definido depois de difíceis negociações entre o general britânico John McColl, encarregado de preparar o local para a chegada dos primeiros homens, e o ministro da Defesa afegão, Mohammad Qassim Fahim. "O problema não é a quantidade de homens, mas qual é sua missão e o lugar onde ficará vigiando", disse Gul Duldin, outro membro da Defesa afegã.