Afeganistão e Paquistão trocam farpas na ONU por violência O Afeganistão e o Paquistão ocuparam na quarta-feira a tribuna do Conselho de Segurança da ONU para se recriminarem mutuamente pela violência nos dois países e cobrarem mais ajuda dos vizinhos no combate ao terrorismo. Os respectivos chanceleres discursaram em Nova York dois dias depois de um carro-bomba matar dezenas de pessoas junto à Embaixada da Índia em Cabul, no ataque mais violento na cidade desde o fim do regime Taliban, em 2001. O paquistanês Shah Mehmood Qureshi defendeu a adoção de medidas para reforçar a confiança e pediu o fim das "declarações provocativas". "Claramente, precisamos fazer mais para superar as suspeitas e a desconfiança", disse ele. Já o afegão Rangeen Dadfar Spanta elogiou as recentes eleições no Paquistão, que segundo ele mostraram que o povo "disse não ao terrorismo". De acordo com o ministro afegão, um dos principais fatores para a deterioração da segurança no seu país é a trégua informal nas áreas tribais "além das fronteiras" -- uma clara referência ao Paquistão. Desde que chegou ao poder, em março, o novo governo paquistanês iniciou, por meio de dirigentes tribais, um diálogo com o líder paquistanês do Taliban, Baitullah Mehsud, radicado na remota região tribal do Waziristão do Sul. Em junho, o presidente afegão, Hamid Karzai, disse que poderia enviar tropas para combater o Taliban no Paquistão.