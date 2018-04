Afeganistão exige menos maquiagem na televisão O governo do Afeganistão emitiu um comunicado às redes de televisão do país exigindo que as apresentadoras passassem a usar véus sempre e menos maquiagem nas gravações. O documento provocou revolta entre os profissionais de comunicação no país. Uma âncora de rádio afirmou que parece o retorno do Taleban ao poder.