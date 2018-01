Afeganistão: explosão de bomba deixa 4 feridos Uma bomba de alto poder destrutivo explodiu hoje nos arredores de um edifício governamental em Cabul, a capital afegã, deixando um saldo de quatro feridos, de acordo com relatos de testemunhas. Soldados da milícia religiosa do Taleban isolaram a área imediatamente. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado, mas o Taleban, que controla 95% do território do Afeganistão, tem o hábito de culpar facções opositoras estacionadas no norte do país pelos atentados. A oposição nega as acusações. Nos últimos meses, uma série de atentados a bomba deixou dezenas de vítimas no país.