Afeganistão investiga ataques contra escolas As autoridades afegãs investigam uma série de ataques, com foguetes e incêndios criminosos, lançados contra escolas a oeste da capital, Cabul, informa um porta-voz da ONU. Não há notícias de feridos. Os ataques, na província de Wardak, ocorreram na noite da última quinta-feira e na sexta de manhã. Foram confirmados pela agência da ONU para a infância, o Unicef, que visitou a área hoje, informa o porta-voz Edward Carwardine. ?Não sabemos o motivo disso?, afirmou Carwardine. ?É lógico que há muita preocupação. Qual quer ataque contra crianças deve ser condenado completamente?. Os incidentes são apenas os mais recentes numa série de agressões inexplicadas a escolas no Afeganistão. O governo islâmico do Taleban, derrubado pelos EUA na campanha de bombardeios do ano passado, proibia meninas de ir à escola. Carwardine disse que três das quatro escolas atacadas eram de meninas e a quarta, mista.