Afeganistão marca eleições presidenciais para 9 de outubro As primeiras eleições presidenciais no Afeganistão serão realizadas no dia 9 de outubro, afirma Zakim Sha, presidente da Comissão Eleitoral Conjunta, formada pela ONU e o governo de Cabul. O anúncio foi feito por Sha na televisão estatal. "Decidimos que as eleições presidenciais serão realizadas em Mizan 18", dia do calendário afegão que corresponde a 9 de outubro. O presidente afegão, Hamid Karzai, queria que as eleições em setembro. O ministro do Interior, Ali Ahmad Jalali, confirmou a jornalistas em Cabul que as eleições presidenciais ficaram para outubro, mas as legislativas serão adiadas, possivelmente para 2005. A missão da ONU no Afeganistão reiterou que as condições de segurança e a falta de verbas são dois fatores que dificultam a convocação de eleições. O pleito é considerado como um referendo sobre a reconstrução do Afeganistão, país golpeado pela guerra, e como uma prova da capacidade das forças afegãs e internacionais de manter a paz.