Afeganistão: ministérios sofrem ataques à bomba Duas bombas explodiram em frente a sede do governo Taliban no centro da capital do Afeganistão hoje. Ninguém saiu ferido na explosão, que os oficiais do Taliban acusam ser de autoria dos grupos de oposição do norte. As bombas explodiram antes do amanhecer. Um dos artefatos foi detonado do lado de fora do Ministério das Relações Exteriores e o outro em frente ao Ministério da Educação. O oficial da segurança da milícia islâmica Taliban, que trabalha em frente aos ministérios, Mohammed Irfan, disse que a bomba estava escondida dentro de um cano de esgoto. A explosão do lado de fora do Ministério da Educação quebrou várias janelas de uma farmácia próxima. A capital afegane tem sido atingida por vários atentados a bombas nos últimos bombas. No último mês, o Taliban lançou uma ofensiva maior, fazendo revistas a veículos e procurando suspeitos. Em setembro do ano passado, o serviço de publicidade do Taliban enforcou quatro homens responsáveis por fazer ataques a bomba na cidade. Mohammed Khaqzar, o vice-ministro do Interior, disse que uma segurança adicional poderá ser imposta na capital em represálias às últimas explosões. O Taliban governa 95% do Afeganistão e a oposição detém os restantes 5%. A oposição não assumiu imediatamente a autoria pelos atentados.