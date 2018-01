Afeganistão nunca produziu tanto ópio, diz a ONU O cultivo de papoula saiu de controle no Afeganistão, tendo tido um aumento de 59% este ano em relação ao ano passado. A colheita servirá para produzir o recorde de 6.100 toneladas de resina de ópio - suficientes para se fazer 610 toneladas de heroína - quase um terço a mais do que os usuários da droga consomem anualmente no mundo, informou hoje as Nações Unidas. Antonio Maria Costa, responsável pela agência antidrogas da ONU, afirmou que o resultado da pesquisa anual sobre o cultivo de papoula no Afeganistão é "muito alarmante". "A colheita deste ano ficará ao redor de 6.100 toneladas de ópio - impressionantes 92% do suprimento total do mundo. Excede o consumo global em 30%", disse Costa a repórteres em Cabul depois de apresentar a pesquisa ao presidente Hamid Karzai. O ópio, extraído da papoula, é a matéria-prima da heroína. Num comunicado duro, Costa frisou que o governo afegão deve assumir medidas mais firmes se tiver interesse em erradicar a droga. Segundo ele, governadores e chefes de polícia de províncias onde existe o cultivo de papoula deveriam ser afastados e processados. Ele acusou administradores corruptos de embolsarem verbas internacionais destinadas à erradicação da droga. Costa advertiu que o sul do Afeganistão está "apresentando sinais inequívocos de um colapso iminente, com cultivo e tráfico de droga em larga escala, insurgência e terrorismo, crime e corrupção". O grosso do aumento do cultivo se deu na província sem-lei de Helmand: 162% contribuindo com 42% de toda a colheita afegã. A província está atualmente conturbada por um incremento de ataques de milicianos Taleban lutando contra forças da Otan. "A opinião pública está cada vez mais frustrada pelo fato de o cultivo de ópio no Afeganistão estar fora de controle", afirmou Costa. "O ópio afegão está alimentando a insurgência no oeste da Ásia, máfias internacionais e causando 100.000 mortes por overdose todos os anos". Autoridades ocidentais dizem que militantes estão envolvidos no tráfico de droga, encorajando o cultivo de papoula e usando a renda para financiar sua insurgência. Mas, autoridades governamentais e policiais também estão profundamente envolvidos no tráfico. O cultivo de papoula vem crescendo consistentemente desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001 e derrubaram a milícia governista Taleban por abrigar Osama bin Laden, o líder terrorista responsabilizado pelos atentados de 11 de setembro em Nova York e Washington. Estima-se que o tráfico de droga representa hoje 35% do PIB afegão. No ano passado a produção havia sido de 4.100 toneladas, sendo que o recorde anterior havia sido estabelecido em 1999: 5.764 toneladas.