Afeganistão pede bilhões de dólares para fortalecer governo Os líderes afegãos pedirão ao mundo uma ajuda de US$ 27,5 bilhões para transformar o fraco governo de transição em um regime democrático forte o bastante para combater os tenazes militantes do Taleban e destruir a rede de tráfico de drogas do país. O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, deverá fazer o pedido durante uma conferência de 54 nações doadoras prevista para começar quarta-feira em Berlim. Segundo fontes, ele alertará que será muito mais custoso se o empobrecido país devastado por duas décadas de sucessivas guerras não conseguir se reerguer. "Há raros momentos no quais uma janela de oportunidade se abre sozinha, e essa janela pode resultar em um círculo virtuoso ou vicioso", comentou na semana passada o ministro afegão das Finanças, Ashraf Ghani. "Atualmente, o Afeganistão passa por um momento assim." Apesar de a guerra iniciada pelos Estados Unidos em 2001 ter derrubado rapidamente o regime fundamentalista islâmico Taleban, o Afeganistão continua instável e o governo interino tem pouca influência além de Cabul e seus arredores. O interior do país foi retalhado entre diversos senhores da guerra. Ontem, Karzai anunciou que as eleições no país serão adiadas até setembro. Atos de violência resultaram na morte de 200 pessoas no Afeganistão apenas este ano. Nesta segunda-feira, soldados americanos assassinaram um homem no momento em que ele aparentemente tentaria explodir um carro-bomba contra um comboio do Exército dos EUA no leste do Afeganistão, disse o tenente coronel Bryan Hilferty na base aérea de Bagram, ao norte de Cabul. O homem teria emparelhado seu carro com o comboio americano na manhã de hoje nos arredores de Jalalabad, 125 quilômetros a leste de Cabul. Depois de uma "patética explosão" dentro do veículo, o agressor saiu correndo na direção do comboio com uma pistola em punho, disse Hilferty. "Agora ele está morto", concluiu. Não há relatos sobre vítimas entre civis ou entre os soldados americanos.