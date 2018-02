Afeganistão pode participar de negociações com Taleban

O plano de negociar a situação ficou ameaçado quando Karzai cancelou o envio de uma delegação para o recém-aberto escritório do Taleban no Catar. O presidente afegão disse que os Estados Unidos não cumpriram a condição de que o escritório não seria visto como uma embaixada ou um governo no exílio.

O porta-voz Fayeq Wahidi disse que Kerry prometeu que a bandeira do Taleban e a placa com o antigo nome do regime do grupo seriam removidas do prédio e que os Estados Unidos fariam uma carta formal de apoio ao governo afegão.

Wahidi disse que "não vemos qualquer problema em iniciar conversações com o Taleban no Catar", contanto que as exigências sejam cumpridas. Fonte: Associated Press.