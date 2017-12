Afeganistão precisa de US$ 9 bi para reconstrução Os afegãos vão precisar de cerca de US$ 9 bilhões em ajuda nos próximos cinco anos para a reconstrução do país, informou, nesta quinta-feira, o administrador do Programa de Desenvolvimento da ONU, Mark Malloch-Brown. Mesmo que a quantia seja uma estimativa, a cifra será usada como base para a Conferência do Grupo Preparatório de Doadores para o Afeganistão, que será realizada em Tóquio nos dias 21 e 22 de janeiro. Segundo Malloch-Brown, os US$ 9 bilhões previstos não incluem gastos com segurança, que representarão uma fatia significativa do orçamento do novo governo interino que assumirá o poder neste sábado. O grupo de doadores também identificou a necessidade de uma verba de US$ 600 milhões para lidar com os problemas mais imediatos do país. Isto inclui gastos de mais de US$ 240 milhões em desenvolvimento rural e mais de US$ 15 milhões para substituir as plantações de papoula. Leia o especial