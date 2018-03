Afeganistão promete reconstruir Budas gigantes O líder do governo interino no Afeganistão, Hamid Karzai, visitou hoje as ruínas dos gigantescos Budas de Bamiyan, que foram destruídos pelo movimento Taleban, e prometeu restaurá-los "assim que possível". As estátuas haviam sido construídas mais de 1.500 anos atrás no Vale de Bamiyan, na antiga Rota da Seda, que unia a Europa e a Ásia Central. Os taleban consideravam as estátuas "idolatrias" e contra as doutrinas do Islã e as explodiram há cerca de um ano, apesar de apelos internacionais.