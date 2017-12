Afeganistão pronto para a guerra O Afeganistão teme um eventual ataque dos EUA a seu território, em represália aos atentados da última terça-feira. O país já se prepara para uma possível ofensiva militar norte-americana, e o clima generalizado é de pânico. O Taleban, milícia que governa a maior parte do território afegão, determinou o fechamento das fronteiras do país. Em declaração na noite de ontem, sexta-feira, o líder supremo da milícia, mulá Mohamed Omar, conclamou muçulmanos do país e de todo o mundo a enfrentar com firmeza a ameaça de um ataque dos Estados Unidos. Segundo Omar, os muçulmanos devem se preparar para uma jihad (guerra santa) em defesa da fé islâmica. Mohamed Omar lembrou que os impérios ingleses e russos falharam em suas tentativas de dominar os afegãos no passado, e advertiu que o Afeganistão é o alvo óbvio da ira norte-americana por ser o único autêntico Estado muçulmano. Afirmou que caça ao saudita Osama Bin Laden é apenas um pretexto para disfarçar o ódio norte-americano ao islamismo. Por fim, disse também que o Afeganistão estava pronto para atacar quaisquer de seus vizinhos que oferecessem auxílio em uma eventual agressão norte-americana ao país.