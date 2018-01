Afeganistão recebe "satisfeito" US$ 1 bi em ajuda dos EUA O ministro das Relações Exteriores do Afeganistão, Abdullah, recebeu nesta segunda-feira com satisfação o anúncio de um novo pacote de ajuda de US$ 1 bilhão oferecido pelos Estados Unidos para acelerar a reconstrução do país, devastado por duas décadas de sucessivas guerras. Abdullah disse esperar que a ação americana encoraje outras potenciais nações doadoras a fazerem o mesmo. "Trata-se de uma notícia muito boa para o povo do Afeganistão", disse Abdullah, que, como muitos afegãos, utiliza apenas um nome. Também hoje, o senhor da guerra Abdul Rashid Dostum informou que uma explosão provocada por um soldado que manuseou erroneamente um morteiro quando descarregava armas causou a morte de 13 pessoas e feriu outras nove no norte do Afeganistão. Todas as vítimas eram soldados leais a Dostum. O morteiro estava dentro de cinco caminhões repletos de armas coletadas durante uma ação de desarmamento na província de Jozjan. O acidente ocorreu ontem e destruiu dois dos cinco caminhões do comboio em Aqcha, um distrito de Jozjan, afirmou Dostum, que também é assessor de segurança do presidente do Afeganistão, Hamid Karzai. Forças leais a Dostum, da etnia usbeque, entram freqüentemente em choque com os soldados de Atta Mohammed, de etnia tadjique. As batalhas entre os dois causaram ainda mais destruição no norte do Afeganistão durante o último ano.