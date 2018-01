Afeganistão reconstruirá apenas um Buda Apenas uma das duas estátuas gigantes de Buda de Bamiyan, no centro do Afeganistão, destruídas pelos talebans em março de 2001, será reconstruída, afirmou hoje o escultor contratado para o trabalho pelas autoridades afegãs, Amanullah Haidarzad. "O projeto é levantar a estátua principal e deixar do jeito que está a menor, como testemunho do ato bárbaro cometido pelo Taleban e a Al-Qaeda", afirmou Haidarzad ao jornal Kabul Times. O custo total da obra será de US$ 7 milhões e serão utilizados apenas materiais locais. "Não utilizaremos nem plástico nem outros materiais artificiais", disse Haidarzad. Os dois Budas gigantes de Bamiyan, esculpidos há 1.500 anos, foram destruídos pelas milícias talebans, à época no poder afegão, com tiros de canhão e dinamite, apesar dos pedidos feitos por organizações internacionais. Para o líder dos talebans, mulá Omar, as duas estátuas - o Buda masculino de Sorkhbot, de 55 metros de altura, e a feminina Shah Mama, de 38 metros de altura - eram símbolos de idolatria. No entanto, as estátuas representavam as principais atrações turísticas do Afeganistão. Haidarzad, fundador da Faculdade de Belas Artes de Cabul, regressou do exílio nos Estados Unidos no início deste ano e foi encarregado pelo governo interino de Hamid Karzai para realizar um estudo para a reconstrução dos Budas. "A estátua reconstruída terá a mesma forma e será mais resistente que a primeira", disse ele.